M5s all-in su Di Paola, presidenza e lista per l’Ars: con lui Ciancimino e Cinquerrui

Gela. Un progetto, quello pentastellato, che si muoverà soprattutto sul ruolo del parlamentare regionale uscente Nuccio Di Paola. Oltre ad essere in lista per l’Ars, guiderà il Movimento cinquestelle nella partita per la presidenza della Regione. Una scelta voluta direttamente dall’ex premier Giuseppe Conte, che dopo aver rotto con il Pd anche sull’isola non ha avuto dubbi nell’affidarsi al parlamentare gelese, del resto già scelto come coordinatore regionale e prima ancora come capogruppo all’Ars. La lista per le regionali, dopo giorni di incertezze, è stata depositata. Insieme a Di Paola, ci sono l’architetto nisseno Filippo Cincimino e l’imprenditore niscemese Maria Luisa Cinquerrui (già candidata alle recenti amministrative), che ha fondato una start up innovativa nel settore delle tecnologie per l’agricoltura. I cinquestelle, partiti da un progetto di coalizione progressista con i dem, ora si trovano ad affrontare da soli il cammino che li condurrà alle urne per l’Assemblea regionale e la presidenza siciliana.