“M5s con Zuccalà”, pentastellati: “Città non merita inutili tentativi di destabilizzazione”

Gela. Il Movimento cinquestelle, a partire dal restyling di giunta, sostiene il sindaco Zuccalà. I penstastellati, che nel governo cittadino schierano il neo assessore Giorgia Maniaci, confermano di rivedersi nel progetto politico e amministrativo. “Il Movimento cinquestelle di Butera ringrazia il sindaco Giovanni Zuccalà per aver mantenuto gli impegni di coalizione, presi a suo tempo, con la nomina ad assessore di Giorgia Maniaci. Il gruppo continuerà a sostenere l’amministrazione – spiegano gli esponenti M5s – con il massimo impegno così come ha sempre fatto, lavorando per il bene della comunità buterese. Un esempio importante è sicuramente il finanziamento da 150mila euro per la rigenerazione urbana, grazie all’intervento dei propri deputati regionali, in particolare Nuccio Di Paola; senza dimenticare il progetto delle royalties “Argo-Cassiopea”, grazie al nostro emendamento, con primo firmatario l’onorevole Angelo Cambiano”. La nuova fase voluta da Zuccalà ha generato scossoni di non poco conto e la maggioranza ha iniziato a traballare parecchio.