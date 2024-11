“M5s progressista e modello Gela ha anticipato”, Di Paola: “Ci sarà pieno spazio per i civici”

Gela. “Progressisti indipendenti” e “ancora più autorevoli nei tavoli di trattativa”. Il parlamentare Ars Nuccio Di Paola, reduce dalla costituente M5s, è sempre più convinto che la strada intrapresa, ora ufficialmente, sia stata anticipata dal “modello Gela”. “Ne sono certo – spiega – in città abbiamo vinto e dobbiamo continuare a radicarci nei territori. Le alleanza si faranno su punti programmatici. I civici? Avranno pieno spazio nelle future alleanze. In città, abbiamo vinto non solo grazie al Movimento cinquestelle e al Pd ma con l’importante supporto delle formazioni civiche. Abbiamo allargato il fronte”. Il coordinatore regionale M5s non si scandalizza quando il focus si sposta sul dialogo istituzionale bipartisan. “Il sindaco è la massima autorità in città e fa bene a parlare con tutti per migliorare il territorio – sottolinea – non ho un’impostazione politica che mi porta a togliere agli altri. Forse, in passato c’era chi preferiva non fare. Se io faccio cento, è giusto che gli altri possano fare centocinquanta, purché ci siano risultati per la città. Dobbiamo tutti concentrarci su questo obiettivo. Non deve esserci una concorrenza al ribasso ma positiva, che porti a migliorare sempre. Insieme al parlamentare FdI Scuvera sto lavorando per fare in modo che i musei in città aprano prima possibile. Non credo che su questi temi ci si possa dividere, anzi”.