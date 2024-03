M5s vicino a Castellana, “quanto accadutogli è inaccettabile”

Gela. “Esprimiamo massima solidarietà all’amico Francesco Castellana per il vile atto intimidatorio subito. Quanto accaduto nella notte è inaccettabile e siamo certi non scalfisca minimamente la voglia e la volontà di Francesco di portare avanti quelle battaglie utili a tutta la comunità dato il suo attivismo politico. Quanto accaduto a Francesco purtroppo è una triste costante che vede protagonisti, loro malgrado, decine di cittadini vittime della politica del terrore che va combattuta senza se e senza ma. Gela, così come le grandi città, hanno bisogno di una presenza costante e forte delle istituzioni e della politica tutta. Bisogna intervenire con atti di prevenzione, azioni concrete per affrontare la povertà educativa e l’assistenza sociale”, spiegano i senatori M5s Pietro Lorefice e Ketty Damante e il parlamentare Ars Nuccio Di Paola.