Mafia e droga, blitz contro i clan agrigentini: misure per i gelesi Pasqualino, Grillo e Rapisarda

Gela. Sono almeno tre i gelesi coinvolti nella maxi inchiesta antimafia condotta dai pm della Dda di Palermo e concentrata intorno ai vertici delle cosche agrigentine. Ancora una volta, il legame è quello della droga. Misure restrittive sono state eseguite per il trentatreenne Giuseppe Pasqualino, per il trentaduenne Rocco Grillo e per il quarantenne Mirko Salvatore Rapisarda. I tre, di recente, sono stati toccati da altre inchieste per l’azione dei clan nel mercato della droga. I carabinieri hanno eseguito ventinove misure.