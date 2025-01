Mafia e droga nell’inchiesta della Dda di Palermo, Piscopo lascia il carcere: va ai domiciliari

Gela. È tra i coinvolti nella vasta indagine della Dda di Palermo, che si è nuovamente interessata degli affari dei clan agrigentini, con propaggini importanti in città. Giuseppe Piscopo, arrestato per i fatti dell’inchiesta, lascia il carcere. Il gip del tribunale di Palermo gli ha concesso i domiciliari. È stata accolta l’istanza avanzata dal difensore, l’avvocato Salvo Macrì. Davanti al giudice, per l’interrogatorio, Piscopo si era avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo gli investigatori, sarebbe pienamente coinvolto nel traffico di droga, ricostruito durante gli approfondimenti investigativi.