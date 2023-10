Mafia, Piantedosi”Lotta è priorità per governo, cruciale per democrazia”

ROMA (ITALPRESS) – “La lotta alla mafia è una delle priorità in termini assoluti per il governo e lo sarà sempre perchè riteniamo sia cruciale per il funzionamento della nostra democrazia. La strategia di basso profilo volta a non destare allarme sociale, non ci ha fatto certo abbassare la guardia perchè un nemico silente non è meno pericoloso”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in audizione presso la Commissione Antimafia.”La cattura di Matteo Messina Denaro non è l’unico caso – aggiunge – in questo primo anno di governo sono stati assicurati alla giustizia ben 40 latitanti di rilievo. L’arresto di Messina Denaro è stato un risultato straordinario che ci spinge a combattere la criminalità con sempre maggiore determinazione, nella consapevolezza che le mafie sono un fattore anche di arretratezza culturale”.-foto Agenzia Fotogramma-(ITALPRESS).