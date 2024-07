Maggioranza al lavoro per l’intesa, valutazioni interne ai gruppi: M5s fissa criteri precisi

Gela. Ieri sera, hanno subito iniziato i civici di “Una Buona Idea”, a poche ore dalla conclusione del primo vertice della maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano. Un incontro, il loro, che è servito a ribadire il concetto della “condivisione” nelle scelte. In giornata, qualche contatto informale c’è stato pure in casa dem e in serata è toccato ai grillini del Movimento cinquestelle. Tutto è finalizzato alle ipotesi da sviluppare domani, quando la maggioranza a tre colori del sindaco (dem, civici e grillini) sarà nuovamente a confronto, nella sua interezza. I quindici consiglieri tenteranno di presentarsi alla seduta del civico consesso di venerdì, quella di esordio, con una proposta unitaria anzitutto per la presidenza dell’assise. Le quotazioni della grillina Paola Giudice continuano ad essere tra le più gettonate. L’avvocato è stata rieletta e ha già un’esperienza da vicepresidente. L’asse con il Pd potrebbe consolidarsi intorno al suo nome, così da aprire ulteriori ragionamenti di rappresentanza istituzionale, nel prosieguo. Di Stefano vuole assicurare tutti i pezzi di una maggioranza che in consiglio ha solo tre simboli. Quella di Giudice è una candidatura che si è manifestata da subito e che inizialmente sembrava poter alimentare una sorta di duello interno, principalmente con i dem. Pare che questa eventualità si stia man mano diradando: la prova d’aula sarà decisiva. I grillini avanzeranno le loro proposte.