“Manca una visione di città”, Donegani: “Senza sblocca royalties qual è il piano B?”

Ha ripreso la denuncia giornalistica sui medici destinati a ruoli “di ufficio o amministrativi” e ancora non è per nulla soddisfatto da una finanziaria, nazionale e regionale, che non guarda agli interessi dei cittadini. È arrivata l’ennesima stoccata alla giunta Di Stefano. “Non siamo mai stati favorevoli allo sblocca royalties – ha precisato – sono soldi per il risanamento ambientale. Destinarli al bilancio non è solo inopportuno ma irresponsabile. Mi chiedo, se la norma dovesse essere impugnata e dichiarata illegittima, come è già accaduto in passato, il piano B della giunta qual è? Farsi il segno della croce? La città non se lo può permettere. Non può permettersi una classe politica che non ha alternative”.