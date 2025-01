Manutenzione verde, Ghelas pronta a nuovi innesti di personale: avviso per agenzie interinali

Gela. I contatti sono costanti per finalizzare il nuovo contratto pluriennale e la relativa delibera. Intorno a Ghelas multiservizi l’attenzione è alta, da parte dell’amministrazione comunale e del management. Gli uffici dell’azienda hanno appena pubblicato un avviso, per manifestazione di interesse, rivolto ad agenzie di lavoro interinale. È finalizzato ad avere, per almeno quattro mesi, sei operatori da destinare ai lavori di manutenzione del verde pubblico, soprattutto a Macchitella e nella zona di piazza Setti Carraro. Sul finire dello scorso anno, la multiservizi ha ottenuto un affidamento da circa 180mila euro, proprio per questo tipo di interventi. L’assessore al ramo, Giuseppe Fava, ha insistito per coinvolgere la società in house che però ha poco personale in dotazione, soprattutto per le manutenzioni. Si passerà quindi da un’agenzia di lavoro interinale, così da avere addetti specializzati e qualificati.