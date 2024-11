Manutenzione villa comunale, Eni interverrà a compensazione dell’investimento sul fotovoltaico

Gela. E’ stato firmato oggi nell’ufficio del sindaco Terenziano Di Stefano l’accordo attuativo tra Plenitude, società controllata da Eni, e il Comune di Gela. L’intesa prevede misure compensative per la manutenzione straordinaria della villa comunale Garibaldi di Gela, con particolare attenzione alla riqualificazione del verde e alle nuove piantumazioni di alberi per un importo di 200.000 euro. Le iniziative di compensazione sono sostenute da Plenitude, che realizzerà nel territorio di Gela un impianto fotovoltaico della potenza di oltre 5 MWp. Il Comune di Gela garantirà la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere compensative, mentre Plenitude curerà la progettazione e la realizzazione degli stessi. Le misure compensative sono state definite in sede di conferenza di servizi, in coerenza con le previsioni ed i principi del Decreto ministeriale “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) del 10 settembre 2010.