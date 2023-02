Marchisciana pronto a lasciare la giunta, decisione maturata per ragioni professionali

Gela. La voce circola da alcuni giorni in municipio e l’assessore ne ha già parlato con il sindaco Lucio Greco. L’architetto Paolo Marchisciana sta per lasciare il suo incarico. Ragioni professionali lo stanno inducendo a non proseguire, nonostante abbia avviato una serie di interventi su dossier importanti per il settore urbanistica. Non pare ci possano essere le condizioni per andare avanti. Non si tratta di una decisione politica ma di opportunità, per gli incarichi professionali che l’architetto già ricopriva prima di accettare la chiamata dell’avvocato Greco.