Marijuana nascosta in auto, “non era per lo spaccio”: trentenne assolto

Gela. Venne fermato dagli agenti di polizia, che in auto gli trovarono circa quarantacinque grammi di marijuana. Secondo i pm della procura, la droga era destinata allo spaccio. In dibattimento, però, non sono emerse prove concrete a carico di Andrea Maganuco, che è stato assolto. Nei suoi confronti, dall’accusa è arrivata la richiesta di condanna a due anni di reclusione. Secondo gli investigatori, il trentenne, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, aveva avuto contatti telefonici con presunti clienti, soprattutto giovani. Venne inseguito e poi bloccato a Caposoprano. Nel corso delle perquisizioni, però, gli agenti non trovarono altro e anche il denaro sequestrato, secondo la difesa, non era di entità tale da far pensare ad un’attività di spaccio.