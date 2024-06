Massimo Caci sul podio anche a Misano conferma il potenziale del Team Super Lap tra i “GT3isti”

“Questi risultati consolidano la posizione di Super Lap, sia come driving academy – spiega Walter Palazzo -, che come racing team e sottolineano il nostro impegno costante nel promuovere la crescita sportiva di tutto il team di atleti”. Il GT3isti Challenge è un format dedicato alle vetture Porsche che premia i piloti per la costanza nel conseguire i migliori tempi sul giro in ciascuno dei tre turni di gara della giornata. Per garantire classifiche rappresentative dell’abilita dei piloti, le auto, sia stradali che racing, sono suddivise in classi omogenee per modello o rapporto peso potenza.

La partenza avviene lanciata, con le auto opportunamente distanziate l’una dall’altra, ed i piloti sono cronometrati. Alla fine dei tre turni di gara, per determinare la classifica, vengono sommati i due migliori tempi di ciascun pilota.

Il campionato GT3isti Challenge andrà in pausa estiva. Per rivedere in pista le sportive della casa di Stoccarda bisognerà attendere il 7 e 8 settembre per la tappa a Vallelunga.