Prosegue il tour di Confesercenti, ieri incontro con Donegani: mercoledì riunione con Franzone

Gela. Si è tenuto ieri sera il terzo incontro calendarizzato dal neo coordinatore di Confesercenti Fabio Cammarata con i candidati a sindaco. È stata la volta di Miguel Donegani, presso il comitato elettorale di piazza Martiri della Libertà. In presenza di una folta delegazione di commercianti del centro storico, si sono avviate le prime interlocuzioni su tematiche inerenti progettualità in itinere, refluenze delle stesse sull’economia del centro storico e sulle visioni programmatiche per la città, con particolare attenzione alla pedonalizzazione, ai parcheggi, agli arredi urbani e agli strumenti volti al rilancio proprio del centro storico. Miguel Donegani, assieme a parte della sua squadra assessoriale composta dal maestro Giovanni Iudice e dall’ingegnere Pellegrino Cannizzo, ha dettagliato un programma consegnandolo ai presenti e rappresentando la progettualità in breve, medio e lungo termine, oltre alla visione di quelli che sono i punti critici, nodali e risolutivi per affrontare le gravi carenze e le problematiche del centro storico. Largo spazio è stata data alla visione culturale e di eventi con linee di brandizzazione e marketing territoriale. Si è discusso di rilanciare il centro storico attraverso eventi di portata nazionale ma anche con micro eventi a partire dall’immediata estate. Mercoledì sera si proseguirà con il candidato Filippo Franzone, presso il suo comitato elettorale di corso Vittorio Emanuele, alle ore 20.