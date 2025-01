Maxi inchiesta antimafia “Ianus”, clan finanziati dal traffico di droga: sessantacinque davanti al gup

Gela. Le indagini vennero chiuse ad ottobre dello scorso anno. Sono sessantacinque i coinvolti nella maxi inchiesta antimafia “Ianus”, coordinata dai pm della Dda di Caltanissetta. A metà febbraio prenderà il via l’udienza preliminare, appena fissata dal gip del tribunale nisseno. Gli inquirenti sono certi che le famiglie di Cosa nostra degli Emmanuello e dei Rinzivillo si erano riorganizzate, sfruttando anzitutto gli introiti del traffico di droga. Ai vertici del gruppo Rinzivillo ci sarebbero stati Giuseppe Tasca e Giuseppe Pasqualino (la scorsa settimana condannato a sette anni sempre per droga in uno dei filoni dell’indagine “Hybris”). Alla testa degli Emmanuello, per le accuse, si sarebbero collocati Crocifisso Di Gennaro insieme a Manuel Ieva e Alessandro Pellegrino. Rispetto a queste posizioni, riesame e Cassazione hanno rivisto gli addebiti iniziali. Il gip ha fissato l’udienza preliminare per sessantacinque imputati. Davanti al gup si presenteranno, oltre ai principali coinvolti, Ignazio Agrò, Vincenzo Alberto Alabiso, Giuseppe Alaimo, Massimiliano Astuti, Gianluca Attardo, Salvatore Azzarelli, Giuseppina Bonanno, Giuseppe Borgese, Salvatore Castorina, Benedetto Giuseppe Curvà, Alberto Pasquale Di Dio, Giacomo Di Noto, Giuseppe Domicoli, Graziana Domicoli, Maurizio Domicoli, Vincenzo Donzella, Brahallan Ivan Escobar Buritica, Dario Gagliano, Gioacchino Giorgio, Rosario Greco, Rocco Grillo, Giuseppa Lauretta, Angelo Lorefice, Daniele Mangiagli, Luca Marino, Loredana Marsala, Marius Vasile Martin, Vincenzo Mazzola, Salvatore Mezzasalma, Diego Milazzo (1984), Diego Milazzo (1994), Morena Milazzo, Orazio Monteserrato, Salvatore Nocera, Mohamed Matar Hassan Omar, Nicola Palena, Fabio Palumbo, Emanuele Pantano, Andrei Pascal, Alessandro Peritore, Calogero Orazio Peritore (che negli scorsi mesi ha iniziato a collaborare con la giustizia), Antonio Rapicavoli, Mirko Salvatore Rapisarda, Dario Rinzivillo, Giovanni Rinzivillo, Rocco Rinzivillo, Samuele Rinzivillo, Vincenzo Romano, Vincenzo Scerra, Carmelo Scilio, Filippo Scordino, Giuliano Giovanni Scordino, Luigi Scuderi, Giuseppe Sicurella, Giuseppe Sinatra, Antonio Solazzo, Salvatore Taormina, Giuseppe Terrasi, Mario Tomaselli e Giuseppe Verdelli.