Mazzarino, D’Aleo e Vicari: “Chi ha rimosso l’aiuola del chistro comunale?”

Mazzarino. Si chiedono chi abbia assunto l’iniziativa di rimuovere l’aiuola situata al centro del chiostro del Palazzo municipale e perché sia stata sostituita con uno strato di pietrischetto. Livio D’Aleo e Santo Vicari sollevano la questione.

“Questa decisione pone diverse domande e preoccupazioni, soprattutto per la mancanza di trasparenza che sembra aver caratterizzato l’intervento. Se la memoria non ci inganna, al centro del chiostro per anni è stata presente una palma, successivamente sostituita con un’aiuola che è stata parte integrante dell’aspetto del chiostro. Ora, ci chiediamo se questa scelta sia stata presa dal sindaco o da qualche assessore e su quali basi tecniche si sia deciso di demolire l’aiuola. È importante ricordare che ogni comune cittadino, quando desidera apportare modifiche al proprio immobile, è tenuto a richiedere un’autorizzazione all’ufficio tecnico. Ci chiediamo, quindi, se all’interno del Palazzo municipale siano state seguite le stesse procedure o se si sia agito in modo autonomo, senza un adeguato processo di approvazione”, spiegano.