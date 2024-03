Meloni “Fondi di coesione per colmare divario tra i territori”

CAMPOBASSO (ITALPRESS) – “I fondi di sviluppo e coesione sono per antonomasia i fondi che servono a combattere il divario tra i territori, quello tra il nord e il sud ma anche quello tra la costa adriatica e la costa tirrenica o tra aree interne e città”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione con la Regione Molise. “Su 126 miliardi disponibili per combattere i divari tra i territori, ne erano stati spesi 47: in una nazione come l’Italia, che divari ne ha molti e di risorse ne ha poche, non possiamo permetterci che risorse fondamentali per i sindaci per combattere i problemi che hanno i loro cittadini vengano disperse” ha aggiunto. “Ci siamo chiesti che cosa potessimo fare per correggere alcune storture. E’ uscito fuori il decreto Sud con il quale abbiamo riorganizzato il Fondo di Sviluppo e Coesione e abbiamo istituito questi accordi che prevedono delle innovazioni rispetto al passato: la prima è che noi finanziamo opere e interventi che sono proposti dalla Regione, ma sono anche condivisi dal governo nazionale, non perchè vogliamo limitare l’autonomia dei territori, ma perchè è molto importante che il lavoro che si fa su una regione sia messo in relazione col lavoro che si fa nel resto del territorio nazionale”, ha concluso.(ITALPRESS).- Foto: Palazzo Chigi –