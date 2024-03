“Scelta è fatta, FdI ha indicato Casciana”, Scuvera: “Isolati? Nessuno è uscito dal tavolo”

Gela. L’impostazione non cambia affatto, neppure dopo il “conclave” di sabato scorso, chiuso senza una decisione condivisa. I meloniani di Fratelli d’Italia non mutano orientamento. “Il candidato a sindaco? Il nome lo abbiamo fatto – spiega il coordinatore cittadino Salvatore Scuvera – e lo ribadiamo con forza, è quello del nostro capogruppo in consiglio comunale Vincenzo Casciana. La scelta è stata fatta”. Scuvera è stato fermo, nella direttrice sostenuta dal partito, anche durante il confronto del fine settimana appena trascorso. Non ci sono ripensamenti. “Ci riteniamo partito di governo – precisa – ci è stato chiesto di fare una scelta e di proporla al tavolo. Lo abbiamo fatto”. Una nuova verifica d’area potrebbe tenersi in settimana. Allo stato, non c’è una data prestabilita. Il coordinatore del partito della Meloni non sembra temere evoluzioni tali da generare un isolamento del progetto per le amministrative. “Isolati? Facciamo parte di un tavolo di centrodestra – aggiunge – ci sono altri partiti insieme a noi. Proposte diverse dalla nostra non me ne risultano. Nessuno ci ha comunicato che lascerà il tavolo”.