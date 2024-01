Meloni “Sullo Statuto delle Autonomie stiamo andando avanti”

AOSTA (ITALPRESS) – “Sul tema dello Statuto delle autonomie, un’istanza consegnata in un’iniziativa durante il Festival delle regioni a Torino da tutte le Regioni a statuto speciale, stiamo andando avanti cercando di mettere insieme interessi che sono tutti importanti se riescono a essere governati in un’unica ottica”. Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, in occasione della firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Valle d’Aosta.”Sul tema dell’autonomia differenziata – ha continuato – crediamo che da una parte ci debba essere uno Stato efficiente ed efficace e che dall’altra debba essere compensato anche con territori che, soprattutto dove governano bene le risorse, hanno la possibilità di essere rafforzati nella loro capacità di dare risposte ai cittadini. Ho sempre creduto nel principio della sussidiarietà”, ha aggiunto Meloni.- Foto: Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).