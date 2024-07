Mercato ortofrutticolo, in attesa dei lavori di riqualificazione condizioni rimangono al limite

Gela. Per il mercato ortofrutticolo, perlomeno per ciò che ne rimane, ancora una volta scocca l’anno zero. Le condizioni interne non sono per nulla agevoli e i residenti della zona di Giardinelli non mancano di segnalare sterpaglie e verde incolo ormai fuori controllo. Sono pochissimi gli operatori che continuano ad averlo come punto per l’attività. Intorno all’intera area è stato sviluppato un progetto di riqualificazione che dovrebbe collocarlo in uno spazio del tutto rivisto e aperto alla città. I lavori sono stati affidati nel programma di finanziamento “Qualità abitare”.