Mesi di polemiche sui dirigenti del Comune, a fine anno maxi fondo per pagare l’indennità di risultato

Gela. I rapporti con il consiglio comunale, almeno dall’insediamento dello scorso maggio, sono stati decisamente critici. Da mesi, in aula consiliare e nelle commissioni, non si fa che parlare della necessità di un cambio di passo della burocrazia comunale. Anche importanti esponenti della maggioranza del sindaco Lucio Greco hanno pubblicamente tuonato contro dirigenti, ritenuti fin troppo superficiali, almeno in procedure fondamentali per il Comune. Anche il taglio dei trentatré milioni di euro del Patto per il Sud, che il governo regionale ha motivato con l’assenza di molti progetti esecutivi, è stato in parte imputato ai dirigenti dell’ente. Presidente e vice della commissione consiliare bilancio, davanti ad una serie di atti incompleti e di ritardi, non hanno escluso di informare la procura della Corte dei Conti. Nonostante la “bufera” istituzionale, però, a fine anno è stata autorizzata la costituzione di un maxi fondo economico, da circa 760 mila euro. Soldi destinati a coprire finanziariamente i pagamenti dovuti agli stessi dirigenti comunali, a titolo di indennità di posizione e di risultato. Una somma annuale fissata in 253.929,64 euro per il 2017, 2018 e 2019. In sostanza, si tratta della cifra massima che si potesse riconoscere ai dirigenti, valutata sulla scorta di quanto già stimato con il fondo per l’anno 2016. Oltre i 253 mila euro complessivi non si poteva andare. La determinazione del settore risorse umane risale all’ultimo giorno dell’anno, il 31 dicembre, anche se la proposta è della vigilia di Natale, 24 dicembre.