Mezzasalma e Costarelli firmano la manita del Gela con il Muxar

Gela. Forse il vero ostacolo è stato quello di trovare il piccolo centro agrigentino di SAnt’Angelo Muxaro. Per il resto le difficoltà non ci sono state. Esordio con una cinquina fuori casa per il nuovo Gela di Mirko Fausciana in Seconda categoria. Il risultato finale è di 5-1 per i biancazzurri, sostenuti da oltre 40 tifosi della curva Angelo Boscaglia che hanno già fatto intendere che per loro la categoria ha una importanza relativa.

Mirko Fausciana e Maurizio Nassi indossano calzoncini e scarpette ma rimangono in panchina. Malgrado le tante assenze (Italiano, Genovese, Fiore, Bassirou, Cinici) in campo non c’è stata partita. Due gol nel primo tempo, tre nella ripresa con tripletta dello scatenato Felice Mezzasalma e doppietta di Costarelli. Buona la prima per la squadra di Melfa, che domenica al Mattei ospiterà un’altra formazione agrigentina, l’Eraclea Minoa.