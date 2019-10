Primo punto per il Gela Fc/Scordia in Eccellenza con tanti rimpianti

Gela. Primo punto che azzera il -1 in classifica ma è il Gela Fc/Scordia a dovere recriminare per lo 0-0 con il Carlentini. L’incerto Falco di Siracusa ha condizionato il match espellendo dopo 16 minuti l’attaccante giallonero di casa Ascia per un presunto fallo di reazione che in realtà altro non era che una reciproca smanacciata con Spampinato. Malgrado la gara in salita i ragazzi di Catania hanno corso pochissimi pericoli. Anzi, nella ripresa, in una classifica azione di contropiede Incardona ha avuto il match point tra i piedi ma Sanfilippo, uscito a valanga, lo ha fermato. Sulla conseguente espulsione nulla di fatto e squadre in dieci. Nel recupero intervento miracoloso di Di Martino sulla girata a botta sicura di Sinatra.