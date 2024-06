“Mi rivedo nel centrodestra e la scelta è fatta”, Incardona: “Seggio? Ora penso al ballottaggio”

“Non mi faccio problemi, sono tranquillo – continua – penso al ballottaggio e al candidato che ho deciso di sostenere. Non so quale sarà la suddivisione dei seggi. Valuterò a risultati acquisiti. Io penso che la pronuncia del Cga e la normativa siano chiare. Non si calcolano i voti ottenuti dalle liste che non hanno superato lo sbarramento del cinque per cento. Comunque, non penso ancora a questi ragionamenti”. Secondo una delle interpretazioni, alla lista di riferimento dell’assessore uscente toccherebbe un secondo seggio nel caso di vittoria di Cosentino. Così stando le cose, Incardona rientrerebbe in aula consiliare. Secondo altre analisi sui numeri elettorali, invece, “Moderati-Rinnova” chiuderebbe comunque con un seggio, indipendentemente dall’esito del ballottaggio: in questo caso, Incardona rimarrebbe fuori.