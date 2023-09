Migranti, Mattarella “No a provvedimenti tampone. Serve una visione del futuro coraggiosa”

ENNA (ITALPRESS) – “C’è la perfetta omogeneità del fenomeno migratorio che colpisce anche la Germania. Abbiamo la percezione che è un fenomeno che va governato con visione del futuro coraggiosa e nuova, e non con provvedimenti tampone”. Ad affermarlo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in conferenza stampa a margine della visita a Piazza Armerina in compagnia dal presidente tedesco Frank Walter Steinmeier. “Abbiamo affrontato il tema migratorio in questi giorni così centrale – aggiunge – un fenomeno globale. Abbiamo incontrato alcune esperienze che a Piazza Armerina sono state messe in campo per accogliere i migranti, di chi affronta sofferenze indicibili, e che provengono da luoghi dove resterebbero se non fossero spinti ad andare via”.-foto ufficio stampa Quirinale- (ITALPRESS).