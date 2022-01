Minacce di morte per i confini dei terreni, condannato uno dei proprietari

Gela. Rapporti molto tesi portarono a continui dissidi, sui confini di aree rurali della città. Uno dei proprietari è stato condannato. In base a quanto emerso nel corso del procedimento penale, attivato dai pm della procura, minacciò in più occasioni i proprietari di altre aree, limitrofe alla sua. Sarebbe arrivato a fare espliciti richiami ad aggressioni. I confinanti hanno denunciato vere e proprie minacce di morte. Elementi, confermati in giudizio, che hanno indotto il giudice Martina Scuderoni ad emettere una sentenza di condanna, a tre mesi di reclusione. Non è stata accolta la linea difensiva, esposta dal legale dell’imputato, l’avvocato Salvatore Manganello.