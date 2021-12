“Minacciò moglie e figli con un coltello”, 59enne a processo: violenze per anni

Gela. Le violenze si sarebbero protratte per molti anni. Almeno una decina, secondo i pm della procura che hanno chiesto e ottenuto il giudizio immediato per un cinquantanovenne. L’uomo, un dipendente comunale, lo scorso agosto avrebbe addirittura minacciato la moglie e i due figli, impugnando un coltello. Questa mattina, davanti al collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Miriam D’Amore, nei suoi confronti è stato aperto il dibattimento. Difeso dall’avvocato Giovanna Cassarà, in fase di indagine, sentito dal gip, ha escluso comportamenti violenti, spiegando che le discussioni in famiglia non sarebbero mai veramente degenerate. Per i pm, però, sempre lo scorso agosto avrebbe tentato di investire, a bordo della sua auto, uno dei figli. La moglie ha deciso di denunciare tutto e di allontanarsi dall’abitazione di famiglia, portando con sé proprio i figli.