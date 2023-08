Mini discarica in via dell’Acropoli, residenti: “Non sappiamo a chi rivolgerci”

Gela. I residenti di via dell’Acropoli sono stanchi della mini discarica che si trova proprio davanti l’ingresso di casa. La strada sterrata che viene utilizzata dagli operai di Caltaqua per raggiungere il capannone in cui vengono trattate le acque reflue viene infatti utilizzata come deposito di rifiuti.

Inizialmente c’erano un cancello di legno e una catena che impedivano il transito ai non addetti ma da quando questi ostacoli sono stati rimossi chiunque può accedere all’area. I residenti della zona, alla disperata ricerca di una soluzione, più volte hanno contattato gli uffici della società che hanno scaricato le responsabilità sull’amministrazione.

Per tre volte il signor Mancuso si è recato agli uffici di palazzo di città senza però ottenere una risposta.

Più volte i residenti Di via dell’Acropoli hanno ripreso “gli sporcaccioni “che , sia di giorno che di notte, scaricano rifiuti sulla strada sterrata ottenendo in risposta intimidazioni e minacce.