Tajani “Con la manovra puntiamo alla crescita”

RIMINI (ITALPRESS) – “Noi puntiamo sulla crescita e anche la manovra sarà finalizzata alla crescita”. Lo assicura dal Meeting di Rimini, Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sollecitato dai giornalisti al suo arrivo al padiglione fieristico dove è in corso la 44esima edizione della kermesse di Comunione e Liberazione.”Senza crescita – evidenzia Tajani – non c’è possibilità di uscire da un momento complicato indipendente dalla volontà dell’Italia. E’ ovvio – aggiunge – che non si può fare tutto perchè quando c’è una condizione economica che vede un’inflazione ancora troppo forte non provocata da fattori interni, ma da fattori esterni, dobbiamo dare priorità alle famiglie, alle imprese, difendere il potere d’acquisto degli stipendi e difendere il potere d’acquisto delle pensioni”.Il vicepremier ricorda poi che “sono tantissimi i pensionati che non riescono ad arrivare alla fine del mese” quindi conferma che si agirà nel segno del “taglio del cuneo fiscale, dell’abbattimento delle tasse sugli stipendi dei dipendenti, detassando tredicesime, straordinari e premi di produzione. Questa è la strada che dobbiamo seguire”.- foto: Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).