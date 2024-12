“Misure per la città in finanziaria”, Scuvera: “Royalties, museo e supporto ai pazienti oncologici”

Gela. Tra i sostenitori dello “sblocca royalties”, c’è sicuramente il parlamentare FdI Salvatore Scuvera. Nonostante sia opposizione alla giunta Di Stefano ha comunque voluto questo provvedimento e altri che riguardano la città. “Grazie alla legge di modifica alle royalties voluta da tutto il centrodestra, sarà possibile abbassare le imposte locali che hanno pesato su cittadini e commercianti a causa del dissesto finanziario e assumere personale funzionale alla gestione dell’ente comunale. Un intervento necessario per sostenere la comunità gelese – dice – quasi 500mila euro per il Museo dei Relitti Greci attraverso emendamenti presentati da me e dall’onorevole Di Paola. Finalmente, Gela potrà inaugurare il Museo dei Relitti Greci, un progetto da troppo tempo in attesa. I fondi permetteranno di completare le operazioni necessarie per l’apertura di questo straordinario luogo, destinato a diventare un punto di riferimento per il turismo culturale e per la valorizzazione del patrimonio archeologico siciliano. C’è inoltre il contributo per l’acquisto di parrucche destinate alle donne sottoposte a trattamenti chemioterapici o affetti da alopecia. Una misura di grande sensibilità che offrirà un aiuto concreto alle donne colpite da tumori, garantendo loro sostegno durante il difficile percorso delle cure oncologiche”.