Mondiale Junior, Fiaccabrino migliora il suo crono di 3 secondi nei test a Valencia

Valencia. Ha limato di tre secondi il suo tempo sul giro. E’ questo il primo riscontro ufficiale della pista dopo il periodo di preparazione atletica imposto a Fabiano Fiaccabrino da Pierfrancesco Pileri. Secondo i bene informati ci sarebbe da limare un altro secondo per competere subito con i primi ma un problema all’elettronica ha costretto ai box la moto numero 65 all’ultimo turno della sessione a Valencia. “Fabiano ha colmato un gap importante in vista della prima gara del campionato europeo velocità in Portogallo – assicura Pileri – Abbiamo intrapreso la strada giusta. Non possiamo abbassare la guardia. Dovrà vedersela con piloti già al terzo anno di esperienza nel Cev, gli stessi che preferiscono allenarsi lontani dai riflettori per non dare indicazioni”. Fiaccabrino ha comunque un vantaggio di 8 decimi sul suo primo rivale: il compagno di team, Krsevan.