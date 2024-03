Montelungo, rifiuti di ogni tipo: “Ripuliamo e non ci fermiamo, trasgressori saranno sanzionati”

Gela. Una realtà che abbiamo più volte raccontato. A Montelungo, l’abbandono di rifiuti di ogni tipo è pratica consolidata. Viene individuata come zona franca per smaltire di tutto, dai rifiuti domestici a quelli speciali. Questa mattina, sono state necessarie diverse squadre di operai di Impianti Srr per bonificare. Anche un braccio meccanico è stato utile per rimuovere gli ingombranti. L’amministrazione comunale ha predisposto una pulizia straordinaria in vista del tradizionale appuntamento podistico con le scuole.