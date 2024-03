Nessuna intesa sul “divorzio”, Scerra si dimette e lascia il club a Melfa

Gela. Non c’è mai pace per il Gela in questa stagione. Come non bastasse la sconfitta di Mazzarrone e due mesi senza vittorie, ecco l’ennesima notizia negativa. La fusione è naufragata ma chi pensava che il gruppo Scerra prendesse le redini del club oggi è rimasto deluso. E’ stato lo stesso Marco Scerra a comunicare le sue dimissioni da vice presidente della società. Tradotto in parole povere, la squadra torna a Maurizio Melfa, che rimane dimissionario.

Lo lascia intendere chiaramente lo stesso Scerra, quando parla di “situazione economica problematica e di divergenze nella attuale gestione”. Ed infine di “parla che torna a centrocampo”, con chiaro riferimento allo stesso Melfa.

Questione di soldi dunque. Di accordi interni non trovati nel divorzio ma ovviamente ancora una volta a pagarne le conseguenze saranno squadra, allenatore e tifosi, sempre più stanchi e delusi di una stagione che sta per chiudersi nel peggiore dei modi.

Ieri si è riunito il Consiglio di amministrazione del Gela avvenuto nella giornata di ieri ed il confronto tra Melfa e Scerra non è stato affatto semplice.

Secondo Scerra la fusione ha fatto emergere una situazione debitoria da gestire fino a fine anno che i due dirigenti si rimpallano a vicenda.