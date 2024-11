Monti conferma, lascerà la guida dell’Autorità della Sicilia Occidentale

Gela. È stato il primo contatto ufficiale sulla vicenda del porto rifugio, già durante l’amministrazione Greco. Continua ad esserlo anche con la giunta Di Stefano. Non sarà comunque l’attuale presidente dell’Autorita’ della Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti, a vedere conclusi i lavori nel porto locale. Entro luglio lascerà l’Autorita’, dato che il suo mandato è in scadenza. Il governo regionale dovrà individuare il successore. Monti lo ha confermato in giornata, durante una conferenza stampa a Trapani, dove ha tracciato i risultati più che favorevoli per il porto trapanese, anni luce distante dalla condizione di totale stallo che si registra in città.