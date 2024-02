Morselli e Incardona, “dal sostegno all’assessore Falcone si può costruire un progetto politico”

Gela. Un confronto amministrativo, sui temi che premono maggiormente, ma anche politico. Intorno all’assessore regionale Marco Falcone, in corsa per le prossime elezioni europee, a livello locale si sta cercando di costruire un gruppo solido, che si rivede nel centrodestra seppur non ci sia ad ora una collocazione di partito. “Ieri, c’erano veramente tanti interessati – dice l’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli – gli incontri sono finiti intorno alla mezzanotte. L’assessore Falcone ha preso contezza della necessità di essere ancora più presente in città, con la propria segreteria. Chiaramente, non potevamo sottrarci da temi come quello del dissesto. L’assessore è molto vicino alla questione. Purtroppo, il nostro ente si trova ad affrontare un periodo delicatissimo ma senza organico. Non viene autorizzata neppure l’assunzione di un dirigente al bilancio. Vorremo capire come si possa andare verso un bilancio stabilmente riequilibrato, in queste condizioni. Avere un riferimento come l’assessore Falcone può darci spunti anche fuori dal contesto regionale, sia a livello nazionale che sul piano europeo. Per questo, lo sosteniamo. C’erano diversi esponenti di centrodestra, che magari non si rivedono nella linea dei partiti ufficiali. C’erano imprenditori e professionisti. Non ci si può limitare a parlare di incontri tra amici. E’ stato un confronto politico e l’intenzione è di costruire un progetto politico”. Morselli prende le distanze dal muro alzato invece dal centrodestra ufficiale e da Forza Italia, che hanno già ribadito di non rivedersi nella giunta Greco e di non avere intenzione di sostenere un eventuale progetto bis dell’avvocato. “Noi lavoriamo e ci sono tanti esponenti che la pensano come noi – dice inoltre – Falcone è ben informato. Sa della situazione e sul fronte del centrodestra è meravigliato dal fatto che non ci sia ancora l’indicazione di un nome per guidare la coalizione. Vorrebbe che anche noi potessimo avere voce in capitolo”. Dell’arrivo dell’esponente del governo Schifani è stato informato pure il sindaco Lucio Greco. L’avvocato aveva incontrato il forzista nel corso della precedente visita. Ieri, invece, non ha presenziato. Tra gli esponenti più noti, non è mancato il presidente del civico consesso Salvatore Sammito.