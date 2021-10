Morte Caterini, dibattimento al via a febbraio: incidente in un cantiere nelle Marche

Le indagini furono avviate subito dopo l’accaduto, valutando la pista dell’omicidio colposo. Vennero condotti accertamenti autoptici, per ricostruire le cause del decesso. Nel procedimento, sono entrate, come responsabili civili, le aziende Nuova Ghizzoni e Sicilsaldo, che si occupavano dei lavori a Castel di Lama. Caterini era stato da poco assunto, attraverso un’agenzia di lavoro interinale. La moglie e la piccola figlia sono parti civili. La loro costituzione era stata già ammessa in udienza preliminare, così come chiesto dal legale che le rappresenta, l’avvocato Maria Scuderi.