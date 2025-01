Morte Collura, per i cinquestelle “un padre politico”: FI, “è stato un esempio”

Gela. È sempre più ampio il fronte politico che esprime cordoglio per la scomparsa dell’ex presidente della Provincia, il preside Filippo Collura. I cinquestelle ne ricordano le doti, politiche e morali. “Padre didattico per tante generazioni di studenti e padre politico del nostro territorio e di tutta la provincia. Un padre politico avanguardista e pioniere dei sistemi politici progressisti attuati nel nostro territorio. Infatti l’azione politica del Presidente Collura – ricorda il capogruppo M5s Castellana – è sempre stata indirizzata a criteri e progetti volti a migliorare la vita di comunità dei gelesi e di tutti gli abitanti della provincia nissena. Il Movimento cinquestelle si unisce al dolore dei familiari con la sicura consapevolezza di poter fare tesoro di tutti gli insegnamenti umanistici e politici che oggi il preside Collura ci lascia in eredità, come bagaglio culturale, di crescita e giustizia sociale”.