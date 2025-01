Kickboxing, brilla il Team Bonini in occasione della Trinacria Cup

Gela. Incetta di medaglie per il Team Bonini in occasione della Trinacria Cup di Kickboxing Light. I ragazzi allenati da Gaetano Bonini hanno fatto bella figura, al “Palaoreto” di Palermo, in tutte le categorie in cui hanno gareggiato. Joele Campanaro, nella categoria 65 kg, si è piazzato al primo posto in graduatoria. Stesso risultato per Antonino Piscopo e Gabriele Cafà, rispettivamente nei 55 e 90 kg. Medaglia d’argento, nei 60 kg, per Francesco Verderame, mentre si è classificato sul gradino più basso del podio Davide Verderame.