Morti alle Acciaierie Venete, operaio gelese si salvò: quattro condanne e due assoluzioni

Il giudice padovano ha stabilito una sanzione pecuniaria di 100 mila euro per Acciaierie Venete, 228 mila euro per Danieli spa, 94.500 per Danieli Centro Cranes e il divieto di contatti con la pubblica amministrazione per un anno per la Danieli spa, per 9 mesi per la Danieli Centro Cranes e per 8 mesi per Acciaierie Venete. Di Natale, che riuscì ad evitare il peggio insieme ad un altro lavoratore impegnato nel turno di quel giorno, attraverso un’agenzia interinale era al secondo giorno per conto della “Hayama Teac”. Non è da escludere che dopo aver valutato le motivazioni del giudice, le difese degli imputati condannati possano decidere di rivolgersi ai magistrati di appello.