Morti e malati, i dati del rapporto “Sentieri”: commissione sanità verso richiesta consiglio monotematico

Gela. Prima, un confronto diretto con il sindaco e, poi, probabilmente, partirà la richiesta ufficiale di un consiglio comunale monotematico. I componenti della commissione consiliare sanità, presieduta dal forzista Carlo Romano, dal momento del loro insediamento stanno attentamente valutando i dati resi pubblici dall’aggiornamento del rapporto “Sentieri”, quello prodotto dall’Istituto superiore di sanità, che continua a tracciare un quadro molto grave sullo stato di “salute” della popolazione locale, sempre più vittima di patologie e conseguenze collaterali. “Gli approfondimenti che abbiamo avviato stanno proseguendo – dice Romano – di certo, non possiamo stare con la mani in mano, anzi”. Il perimetro tracciato dallo studio parla di una città con medie che superano abbondantemente quelle regionali e nazionali, soprattutto per patologie tumorali e adesso anche neurologiche, ma anche per i dati sui decessi. Conseguenze che preoccupano i consiglieri della commissione.