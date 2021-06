Moto, Fabiano Fiaccabrino cade a Varano dopo un avvio convincente

La giornata del giovane motociclista gelese del Civ, in sella ad una Aprilia Rs 250, era iniziata con il nono miglior crono e il settimo posto sotot la bandiera a scacchi che faceva ben sperare in ottica del risultato finale. “Sabato è andata bene – aggiunge Fabiano – facendo cinque giri indispensabili ad imparare la pista. Domenica sono partito carico per far bene – confessa – In fp1 ho concluso al settimo posto. Poi la caduta. Ci riscatteremo a Modena”. Dalle prime immagini della caduta pare che Fabiano stava cercando di limare il suo miglior crono sul giro quando, all’ingresso della prima esse, si è chiusa la forcella stendendosi nella zona di fuga.