Zero contagi in città, i vaccini sono 35.514 mentre 11.642 gelesi hanno completato le 2 dosi

Gela. Zero contagi nel fine settimana da Sars Cov 2 in città. Sono 9 i pazienti positivi in provincia, tutti in isolamento domiciliare: 5 pazienti di Santa Caterina Villarmosa, 2 di San Cataldo e 2 di Caltanissetta. Ricoverato in degenza ordinaria 1 paziente proveniente da fuori provincia positivo al Covid-19. Nessun guarito nelle ultime 24 ore.