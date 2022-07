Moto rubata al dipendente Rsa, cadono accuse: arriva un’assoluzione

Gela. Non sono emersi elementi per ritenere che fosse lui il ladro, che diversi anni fa portò via la moto di un dipendente della Rsa Caposoprano, che era in servizio nella struttura sanitaria. Il giudice Antonio Fiorenza ha assolto Pasquale Trubia, che era a processo proprio con l’accusa di aver fatto sparire la due ruote, ritrovata però poco dopo. “Non aver commesso il fatto”, con questa formula è stata pronunciata l’assoluzione. La procura, attraverso il pm Tiziana Di Pietro, ha invece concluso per la condanna, ritenendo che ci siano stati riscontri sulla responsabilità dell’imputato, anche sulla base di quanto accertato dagli agenti di polizia che si occuparono delle indagini. Proprio sull’esito degli accertamenti ha posto più di un dubbio il difensore dell’imputato, l’avvocato Flavio Sinatra.