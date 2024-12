Mpa e FI insieme, Donegani: “Dem e M5s come lo spiegheranno a Schlein e Conte? Sindaco è civico?”

Gela. Troppi incroci politici al limite e la conferma arriva dall’affiliazione dell’Mpa a Forza Italia (della quale abbiamo riferito ieri), ufficializzata dal consiglio nazionale degli azzurri. Secondo Miguel Donegani, ex parlamentare Ars e fondatore del laboratorio “PeR”, l’alleanza del sindaco Di Stefano rischia una notevole battuta d’arresto. “Come potranno stare forze di centrosinistra nel campo progressista, in primis Pd e cinquestelle, dopo l’affiliazione ufficiale tra Mpa e Forza Italia? Abbiamo sempre sostenuto che era già tutto chiaro e non occorreva aspettare l’ufficializzazione. Come spiegheranno ai riferimenti nazionali che a Roma e Palermo Schlein e Conte sono oppositori duri e fermi a Meloni e Schifani e a Gela sono invece alleati? Come farà il sindaco a spiegare ancora che il suo movimento è civico? Come farà adesso opposizione il centrodestra, almeno quello che si rifà a Forza Italia e Mpa?”, aggiunge l’esponente del laboratorio politico.