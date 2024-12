Pd: “Giusta la scelta del fronte dei Comuni con poli industriali, vertenza anche nazionale”

Gela. I dem confermano il sostegno al sindaco Di Stefano anche nell’iniziativa che sta conducendo a una rivendicazione comune, con in prima fila gli enti territoriali nelle cui aree sono presenti poli industriali. Ieri, si è tenuta la prima riunione, con i sindaci di Gela, Priolo, Viggiano e Sarroch. Altri sono pronti a unirsi. “Giusta e opportuna l’iniziativa del sindaco Terenziano Di Stefano e dei colleghi di Priolo, Viggiano e Sarroch tesa a predisporre una piattaforma rivendicativa verso i governi regionale e nazionale, per ottenere provvedimenti a favore dei rispettivi territori in campo sanitario, ambientale e non solo. Il Partito Democratico, in raccordo con i propri riferimenti istituzionali, regionali, nazionali ed europei, darà il proprio convinto e fattivo contributo. A riguardo, si auspica un lavoro sinergico tra le forze politiche e le istituzioni, pur nella diversità di ruoli, così come sta avvenendo con lo sblocco in parte delle royalties da utilizzare temporaneamente per il risanamento finanziario del Comune”, fanno sapere dalla struttura commissariale del partito. Secondo i democratici, la linea tracciata va nella direzione corretta.