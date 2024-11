Mpa perno per un nuovo soggetto politico, Lombardo al lavoro: Caci, “forza attrattiva per i civici”

“Una Buona Idea” è il gruppo che ha dato i natali al progetto per Di Stefano sindaco e lo scorso fine settimana il primo cittadino ne ha rivendicato ancora una volta la natura civica. Il capo dell’amministrazione dell’Mpa ha sempre parlato usando i toni della piena condivisione politica. “Sappiamo che in Regione l’Mpa è nel governo Schifani – continua Caci – in città, invece, siamo in un progetto che si rivede più nell’area progressista. Per quanto riguarda le esperienze nei territori, abbiamo sempre avuto massima libertà di scelta. Si proseguirà in questa direzione. Ovviamente, non potrà essere così quando arriverà il tempo di scadenze elettorali come quella per le prossime regionali. Noi pensiamo a lavorare per la città. Ci sentiamo pienamente coinvolti nell’azione amministrativa”. Così come il sindaco non ha mai chiuso le relazioni politiche con gli autonomisti, allo stesso modo gli esponenti dell’Mpa si rifanno molto alle sue mosse e il “partito dei civici” potrebbe essere un’impronta da non sottovalutare, pure in uno scenario da campo largo, che prenda l’abbrivio magari dal “modello Gela”.