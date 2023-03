Muore a 101 anni il pastore Giacomo Romano, una vita dedicata all’Evangelo

Fra guerra e prigionia rimase in Grecia tre anni, durante i quali imparò bene la lingua greca, tanto che alcuni greci lo scambiavano per uno del posto. “Passati questi anni, mi imbarcarono per l’Italia, ma dovetti rimanere altri otto mesi nell’ esercito come fante in una caserma di Catania – raccontava Romano – Da lì pensai di emigrare come clandestino in Francia e durante il viaggio in treno per Milano,fatto insieme a un amico, incontrai un uomo che mi parlò dell’ Evangelo. Ricordo che mi diede un volantino che parlava della statua di Nabucodonosor. Espatriare non fu un possibile, ritornai a Gela. Da ciò capì che il signore mi aspettava nel mio paese natio dove ripresi a lavorare in campagna. Era il 1946”.

Da quell’anno Giacomo Romano ha dedicato la sua vita a professare l’Evangelo. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 16 presso la Congregazione cristiana pentecostale di via Perugia.