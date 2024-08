Mura Timoleontee, l’allarme: “Si stanno sbriciolando, si deve subito correre ai ripari”

Gela. Ieri, il maestro Giovanni Iudice è stato molto critico rispetto alla mossa dell’amministrazione comunale che nella prospettiva di “Gela 2025”, da legare anche alla programmazione di Agrigento capitale italiana della cultura, sta puntando su un comitato tecnico scientifico ma privo di “professionisti”. Più in generale, è anche la tenuta del patrimonio archeologico della città a preoccupare. Non è la prima volta, infatti, che esperti, artisti e appassionati, lanciano l’allarme per le condizioni del sito delle mura Timoleontee, a Caposoprano. Lo ha fatto, adesso, Giuseppe Brugioni, rendendo pubbliche foto piuttosto inequivocabili. “Ci vuole coraggio, aggiungerei anche una bella faccia tosta, a parlare ancora di rilancio culturale in città. In vista delle manifestazioni per Agrigento capitale della cultura 2025 – ha scritto Brugioni sui social – l’adrenalina sta scorrendo a fiumi insieme ad annunci, incarichi vari, proclami e figure “culturali”, che stanno spuntando come i funghi, ovunque. Si dibatte sulla necessità estrema di creare un parcheggio per i visitatori del parco di Caposoprano. A nessuno frega niente delle mura però, mura che si stanno letteralmente sbriciolando per tutta la loro lunghezza. Temo e mi auguro di essere smentito, se non si corre subito ai ripari avremo brutte sorprese”. Brugioni, nella sua valutazione, richiama manifestazioni autorizzate nel sito che avrebbero contribuito ad un “degrado” dell’area. Parla infatti di “idee non proprio brillanti” e non esclude che possano esserci eventuali “responsabilità dirette”. Una condizione precaria delle mura Timoleontee che si accompagna ai due musei chiusi e a migliaia di reperti che non hanno mai fatto rientro da Caltanissetta.