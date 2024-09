Museo nave greca, dopo il furto approvato progetto per il ripristino dei sistemi elettrici

Gela. L’apertura del museo del mare di Bosco Littorio è ferma al palo, causa furto dei cavi elettrici che ha bloccato il percorso di avvio, atteso da anni. La Regione, attraverso la soprintendenza, sta cercando di accelerare, dopo una “pausa” piuttosto lunga. È stato approvato il progetto per la sostituzione del sistema oggetto di furto. Circa 74 mila euro, è l’ammontare a copertura dei costi. Gli uffici hanno formalizzato l’approvazione in via amministrativa. Dovrebbe essere il passaggio utile per andare avanti e finalmente esporre stabilmente i resti della nave arcaica. Nelle scorse settimane, il sindaco Di Stefano e l’assessore Altamore hanno avuto interlocuzioni negli uffici palermitani.